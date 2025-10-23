◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）広島が、ドラフト４位で北海学園大の１５９キロ右腕・工藤泰己投手を指名した。札幌出身の工藤は北海で３年春夏に甲子園出場も、エース木村大成（現ソフトバンク）がいたこともあり登板はなし。北海学園大では１年春からマウンドに上がり、１５９キロの真っすぐとスライダー、スプリットなどを武器に、今春の全日本大学選手権ではベスト