西武は２３日の「ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」で１位指名を公表していた明大・小島大河捕手（４年＝東海大相模）の単独指名に成功した。小島は１年秋に東京六大学リーグ戦にデビュー。２年時からスタメンマスクを被りリーグ戦通算成績は６７試合で打率３割４分５厘、７本塁打、５２打点をマークする「打てる捕手」。７月に行われた日米大学選手権では侍ジャパン大学日本代表の「５番・ＤＨ」を務めた