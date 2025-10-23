文化観光施設や居住スペースが入る計画の金沢都ホテル跡地の官民複合ビルについて23日、金沢市の村山市長は、居住スペースを減らしていく考えを示しました。 23日に開かれた、村山市長と金沢市の自民党市議との意見交換会。都ホテル跡地に計画されている北陸随一となる官民複合ビルについて、土地を所有する近鉄不動産は、文化観光施設や商業施設の他、居住スペースも設ける構想を示しています。 この日、