千葉工業大学（千葉県習志野市）の「国際金融研究センター」で勤務していた研究職職員が同センター閉鎖とともに雇い止めされたことに対し、地位確認と未払い賃金の支払いを訴えていた裁判の控訴審が10月22日、東京高裁で開かれた。 同高裁は被告（大学）側の控訴を棄却するとともに、原告について「期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にある」と一審（東京地裁）判決を支持したうえで、原告が控訴審で拡張