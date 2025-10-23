10月23日、プロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズは新保茉良選手（東北福祉大）を5位で指名し、交渉権を獲得しました。 【中日のこれまでの指名】1位指名：中西聖輝投手（青山学院大学）2位指名：櫻井頼之介投手（東北福祉大）3位指名：篠粼国忠投手（徳島インディゴソックス）4位指名：能戸輝夢外野手（明秀学園日立高校）