南九州市知覧町のゴルフ場「知覧カントリークラブ」の運営会社が、およそ24億円の負債を抱え、特別清算の手続きに入ったことが分かりました。 鹿児島地方裁判所から特別清算の開始命令を受けたのは、鹿児島市の南国リゾートです。 民間の信用調査会社帝国データバンク鹿児島支店によりますと、南国リゾートは、2017年に特別清算となった南国交通の関連会社・南国興産の分割会社として2016年に設立されま