岡山県が発行した「大好き！晴れの国おかやま」 岡山県の魅力を県内外にPRしようと、23日、県が手帳サイズのPR用冊子「大好き！晴れの国おかやま」を発行しました。 冊子は、縦16cm・横9.5cmで、観光スポットや特産品などの情報が記載されています。県庁1階の県民室や各県民局などで無料で配布しています。郵送での配布も行っています。また、同様の内容が掲載されたHPも公開しています。