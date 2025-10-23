中国、共産党4中総会のコミュニケ発表 技術的自立で大きな進展を達成へ-2026~30年 消費を力強く押し上げることを目指す 年間経済目標を断固達成する方針 35年までに重要なテクノロジー能力の獲得を目指す 技術的自立レベルの「大幅引き上げ」目指す （ブルームバーグ）