東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 25967.98（+186.21+0.72%） 中国上海総合指数 3922.41（+8.65+0.22%） 台湾加権指数 27532.26（-116.65-0.42%） 韓国総合株価指数 3845.56（-38.12-0.98%） 豪ＡＳＸ２００指数 9032.75（+2.73+0.03%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84999.38（+573.04+0.68%） ２３日のアジア株は総じて上昇。上海株は小反発。中国当局による政策期待が下値を支