ユーロ圏１０年債利回り格差仏８０ｂｐと引き続き高水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.581 フランス3.378（+80） イタリア3.367（+79） スペイン3.112（+53） オランダ2.736（+16） ギリシャ3.232（+65） ポルトガル2.965（+38） ベルギー3.136（+56） オーストリア2.886（+31） アイルランド2.819（