【新華社北京10月23日】中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）が20〜23日、北京で開かれた。中央政治局が主宰し、習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記が重要演説を行った。会議では、習近平氏が中央政治局の委託を受けて活動報告を行った。会議は「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）の策定に関する中共中央の提案」を審議、採択した。習近平氏は提案の討論稿について説明した。