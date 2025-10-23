速報です。現在、行われているプロ野球ドラフト会議で、徳島インディゴソックスの篠粼 国忠投手が、中日ドラゴンズから3位指名を受けました。これでインディゴソックスは、13年連続のドラフト指名となりました。インディゴソックスの篠粼 国忠投手は、東京都出身の20歳。身長193cmから繰り出すストレートは最速157キロと、スケールの大きな右腕です。東京の修徳高校を卒業し、インディゴに入団。2年目の今