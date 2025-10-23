西武から4位指名を受けた東北福祉大・堀越啓太投手（22）が「小さい頃から憧れてきたユニホームに袖を通せるのは凄くうれしい」と頬を緩めた。埼玉県飯能市出身で花咲徳栄から東北福祉大に進学。仙台六大学リーグで33試合に登板し、3勝2敗、防御率1・35。1メートル85、95キロの恵まれた体格を誇るパワーピッチャーで、非公式ながら最速164キロをマークしたこともある。「ストレートの球速、球威には自信を持っている。そこでプ