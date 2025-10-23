「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。オリックスは石垣元気（健大高崎）の入札抽選で外したが、外れ1位で藤川敦也（延岡学園）を指名。2位には森陽樹（大阪桐蔭）、3位には佐藤龍月（健大高崎）と、高校生投手を4連続指名した。さらに4位でも窪田洋祐（札幌日大）を指名。山本由伸（ドジャース）や宮城大弥、山下舜平大など高校生の育成には定評のある球団ながら、異例の指