「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、JR東日本の高橋輶慶内野手（23＝中大）がソフトバンクに5位で指名された。1メートル86、92キロの恵まれた体格を誇る大型内野手。中大では主に外野手で、3学年上に牧秀悟（DeNA）、1学年上に森下翔太（阪神）がおり、右のスラッガーの系譜を引き継ぐ。今年3月の「第79回JABA東京スポニチ大会」では2本塁打。先輩・森下の打撃フォーム