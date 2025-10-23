◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）2週連続優勝の期待が懸かる木村彩子（29＝コンフェックス）は4ボギーの76とスコアを落とし、首位と10打差の88位と予想外の出遅れ。前週の富士通レディースで4年ぶりのツアー2勝目を飾り、知らず知らずのうちに疲労が蓄積していたようだ。「（今日は）凄い疲れていました。集中力もなかった。