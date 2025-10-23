フリーアナウンサーの青木裕子（42）が23日、自身のインスタグラムを更新し、この日54歳の誕生日を迎えた夫のお笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之を祝福した。「Happy Birthdayパパ」の文字が入ったプレートが乗ったシャインマスカットのケーキの画像とともに「ハッピーバースデー。今年はちょっと早めに家族でのお祝いをしました」と投稿。クリームを絞り、プレートを描く息子たちの画像もアップし、「息子たちから