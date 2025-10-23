東北福祉大・桜井頼之介投手（22）が中日から2位指名を受け「チームを勝たせられるピッチャーになりたい」と抱負を語った。兵庫県出身で、聖カタリナ学園を経て東北福祉大に進学。仙台六大学リーグでは通算30試合に登板し、18勝3敗、防御率1・67。今夏の大学選手権では全国制覇に貢献し、最優秀投手賞を受賞した。最速153キロを誇り、制球力も抜群の右腕。仙台六大学リーグで対戦した仙台大・平川は同リーグの広島に1位で指