コメの価格が高止まりする中、大分県玖珠町で23日高品質とされる新たなブランド米の出荷式が行われました。 玖珠町の出荷場で出荷式が行われたのは町の新たなブランド米「くす天空の輝き」です。 くす天空の輝き 玖珠で収穫されるひとめぼれの中でも粒の大きさが2ミリ以上のものだけを厳選したコメで10月から出荷が始まっています。 栽培する時に人工衛星の画像を活用して農地の状態や最適な収穫時期を判断した