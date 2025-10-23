北東北最大都市、岩手・盛岡市の中心部で人々が目にした、衝撃の光景。流れに逆らいながら、市民憩いの川を泳いで渡るのは1頭のクマです。そのクマが上ろうとする土手の先には、住宅街が。さらに、人口190万都市、北海道・札幌市でも立ち並ぶ住宅群のすぐ隣にクマが現れました。クマ2頭は地面を掘り返し、食べ物を探しているように見えました。そして、秋田県では人命を守るための緊急銃猟が。23日も列島各地で市街地にクマが出没