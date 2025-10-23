23日午後5時前から行われているプロ野球・ドラフト会議でオイシックス新潟アルビBCの能登嵩都投手が阪神から5位で指名を受けました。能登投手は加入2年目のことし、最多勝や最多奪三振など投手部門の主要タイトルを獲得。エースとして活躍しました。オイシックスの能登嵩都投手が阪神から5位で指名を受けました。