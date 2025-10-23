男子バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山の選手らが、来月、岡山市で行われる香川ファイブアローズとの2連戦を前に岡山市の大森市長を表敬訪問しました。 【写真を見る】B3リーグ・トライフープ岡山の選手らが香川ファイブアローズとのホーム2連戦前に市長に意気込み語る 岡山市役所を訪れたのは、野村慧介ヘッドコーチや秋山煕キャプテンら17人です。昨シӦ