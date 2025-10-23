愛知県豊山町の名古屋飛行場で23日、航空機からの出火を想定した訓練が行われました。訓練には県営名古屋空港の職員や警察・消防・医療機関などから342人が参加しました。着陸の際にエンジントラブルが発生した想定で、火災に見立てた発煙筒から赤い炎が上がると、一斉に放水が行われました。多くの乗客がいる航空機の大規模な事故や火災は、多数の死傷者が出る恐れがあり、容体を見ながら治療の優先順位をつける「トリア&