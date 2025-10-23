23日朝9時ごろ、石川県白山市の北陸道上り線で、トラックを含む車6台が絡む事故がありました。この事故で車3台が炎上し、2人がけがをしています。 中京テレビ・岡本 亮 カメラマン「高速道路上、複数の車が絡む事故がありました。車両がかなり激しく燃えています」真っ黒に燃えたトラックと複数の乗用車。事故があったのは石川県白山市の北陸道の上り線、美川インターチェンジ付近で、23日午前8時50分ごろ「車6台の事故で