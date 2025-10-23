ビックカメラは10月23日〜2026年3月1日の期間、対象店舗にて「ビックカメラJQ SUGOCA」を申し込むとともに、対象店舗での会計時に「ビックカメラJQ SUGOCA」で支払うと、期間中の支払い金額に応じて最大6000ポイントのビックポイントがもらえる「ビックカメラJQ SUGOCA新規入会キャンペーン」を開催している。●ビックポイントの11％とJRキューポの0.5％で合計11.5％還元「ビックカメラJQ SUGOCA」は、「ビックカメラ」店舗に