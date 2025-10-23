●あす24日(金)も県内は安定した晴天 朝と昼での激しい寒暖差に注意●週末は一時ぐずつく 来週は再びガクッと気温低下のタイミングも●今は「秋の土用」…「た」の付く食べ物で健康に過ごす心がけを＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう23日(木)は、秋が深まって霜が降り始める頃とされる、二十四節気の「霜降」…まだ霜が降りるまでではなかったものの、夜中から晴れて放射冷却が強まり、今朝は徳佐で気温5.2度、山口市中心部も10度を