日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 129( 129) SBI証券 108( 106) 松井証券 7( 7) マネックス証券 5(