日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 32(32) ソシエテジェネラル証券16(16) BNPパリバ証券 13(13) モルガンMUFG証券10(