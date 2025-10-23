高市総理は就任後初めて、北朝鮮による拉致被害者家族と面会し、「金正恩総書記との首脳会談に臨む覚悟もできている」と意欲を語りました。高市総理「私自身も自分なりにリーダーシップを発揮をしまして、何としても突破口を開くべく、取り組んでまいろうと思っております。もちろん、金正恩総書記との首脳会談に臨む覚悟もできております」高市総理はきょう、横田早紀江さんら拉致被害者の家族会と面会し、来週、来日するトランプ