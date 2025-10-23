木曜日の朝は甲府地方気象台から富士山の初冠雪が発表されました。平年よりも21日遅く、昨年より15日早い初冠雪となります。広い範囲で雨が降った水曜日は、富士山・山頂では一日を通して気温が0℃未満となったため、雨ではなく雪が降り、初冠雪に至ったとみられます。木曜日は雨を降らせた前線は南下して、本州付近は広く高気圧の圏内となったため、広い範囲に日差しが届きました。金曜日も高気圧に覆われて晴れる所が多い見込み