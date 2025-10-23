俳優の三宅裕司（74）が23日、東京・池袋のサンシャイン劇場で座長を務める劇団スーパーエキセントリック・シアターの第63回公演の初日を迎えた。同作は地球外生命体との交渉を成功させるために日本国内で結成された高齢者集団「ロウジンジャーズ」の行方を描いた作品。設立46年を迎て、脚本を初めて劇団員が担当し「チャレンジなので、全員が良くしようとしてチームワークがまとまった」と期待を込めた。劇団は20代から70代