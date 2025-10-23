三宅裕司さんと小倉久寛さんが所属する、劇団スーパー・エキセントリック・シアター（以下、劇団SET）の第63回本公演、ミュージカル・アクション・コメディー『地球クライシス SOS 〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜』が、今日から池袋・サンシャイン劇場にて上演されます。公開舞台稽古が行われ、三宅さん、小倉さんが初日公演直前に取材に応じました。【写真を見る】【三宅裕司・小倉久寛】20代劇団員との会話にひと苦労“も