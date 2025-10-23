キイロショウジョウバエを記者会見で紹介する筑波大の丹羽隆介教授（右）ら＝23日午後、茨城県つくば市筑波大と電気通信大などのチームは23日、骨がない昆虫にも人間と同様にカルシウムを貯蔵する器官があると英科学誌ネイチャーに発表した。食べ物からのカルシウム摂取が不足した際に、体内のカルシウム濃度を調整する仕組みがあることも分かったとしている。カルシウムは全ての動物にとって必要不可欠なミネラルで、筋収縮や