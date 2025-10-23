■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD（23日、新高輪プリンスホテル）【一覧】ドラフト12球団の1位指名選手創価大・立石は最多3球団競合の末阪神、石垣元気はロッテ、佐々木麟太郎はソフトバンクが交渉権プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、ロッテ、オリックスの2球団から1巡目指名を受けた健大高崎の最速158?右腕・石垣元気（18）は、抽選の結果、ロッテが交渉権を獲得した。くじを引き当てたロッテのサブロー新