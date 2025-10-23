映画『兄を持ち運べるサイズに』より、柴咲コウ演じる主人公・理子がダメ兄との記憶に向き合う場面写真が、中野量太監督と柴咲のクランクアップ写真と共に解禁された。【写真】中野量太監督「新しい柴咲コウが撮れた」と太鼓判！理子を切り取る場面写真中野監督が脚本・監督を務めた本作は、作家・村井理子が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセー『兄の終い』をもとに映画化。絶縁状態にあった実の兄の突