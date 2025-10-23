『北川景子オフィシャルカレンダー2026』が、12月20日発売されることが決まった。ポスター版カレンダーとデスク版カレンダーの2種類の仕様で制作されており、それぞれの表紙＆特典カットの計6点が解禁となった。【写真】圧倒的エレガンス！“今の北川景子”を余すことなく収めたデスク版カレンダー表紙2025年はドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務め、娘を失った悲しみと復讐心を抱く母