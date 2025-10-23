プロ野球のドラフト会議が２３日、東京都内で行われ、日本ハムの新庄剛志監督（５３）は１位指名で立石正広内野手（創価大）を入札したが、阪神、広島との競合による抽選で交渉権を逃した。その後、外れ１位の平川蓮外野手（仙台大）の抽選でも木田優夫ＧＭ代行（５７）がクジで外し、外れ外れ１位で大川慈英（２２＝明治大）の交渉権を獲得した。１巡目指名を終え取材に応じた新庄監督は抽選について問われると「あんま聞かな