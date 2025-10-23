今年で50周年を迎える本格ミリタリーブランド「AVIREX(アヴィレックス)」が、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのスペシャルコラボレーションアイテムをリリース。第三弾となる今回のコラボでは、日常使いしやすいスウェットやロンTのほか、ワイルドで堅剛なフライトジャケットなどのアウター、トップスに合わせたいミリタリーパンツ、さらにはキャップにトートなど、フルコーディネートも可能なラインナップ