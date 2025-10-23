楽曲紹介系インフルエンサー「選曲日和」が、主催のライブイベント＜響遊録-キョウユウロク- 其の弍＞の開催を発表した。「選曲日和」は、TikTokやInstagramなどのSNSを中心に活動する楽曲紹介系インフルエンサーであり、総フォロワー数は約35万人にのぼる。最近では、楽曲紹介だけでなくテーマに沿ったプレイリストの作成など活動領域を積極的に拡大している。そんな「選曲日和」が主催するライブイベント＜響遊録-キョウユウロク