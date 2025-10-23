石川県の小松駅前に新たな拠点が誕生です。10階建ての複合ビル「ウレシャス小松」が23日、開業しました。にぎわいの創出へ地元の期待感は… 23日に開業したのは、小松駅そばの複合ビル「ウレシャス小松」。その外観は、北前船をモチーフにしています。山下 実々 記者：「入ってすぐのエントランスには、勧進帳の壁面アートも描かれています」 北陸電力グループが開発を進めてきた地上10階建ての複合ビルで