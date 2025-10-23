◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）オリックス・岸田護監督が、延岡学園・藤川敦也投手の１位指名を喜んだ。前日の会議では決定せず、ドラフト直前まで熟考。ロッテと競合した健大高崎・石垣元気投手のくじは外したが、九州ＮＯ１の呼び声高い最速１５３キロ右腕の獲得に成功した。１位指名を終え、インタビューに応じた指揮官は「本当にいいピッチャーが取れまして、本当