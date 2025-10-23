◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ＤｅＮＡは米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を１位入札もソフトバンクと重複。２分の１の抽選で敗れ、青学大・小田康一郎内野手を１位指名した。就任して初めての大仕事だった相川亮二監督は、１位指名終了後の囲み取材で「いきなり悔しい、すごい悔しいです」と第一声。佐々木の指名は当日決めたという。スラッガーとしての実力