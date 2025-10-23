シャープは、独自の送風設計で高い速乾性能を実現した「ディンプルフロードライヤー IB-P300」を2025年10月23日に発売します。直販価格は8910円（税込）。 「ディンプルフロードライヤー IB-P300」 カラーは、ブラック系 アッシュブラック、ホワイト系 ソフトホワイト、パープル系 グレイッシュパープルの3色。 記事のポイント 新開発のノズルによる大風量が特徴のヘアドライヤー。マイナスイオン機能も備えてい