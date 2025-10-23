※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。この記事の画像を見る ひとつの世界を追求し、その面白さや豊かさを伝える人たちで溢れているYouTube。そこにまたひとり、注目のスターが現れた。むし岡だいきさんだ。彼が愛してやまないのは、昆虫の世界！「投稿をはじめたのは2018年9月。その頃はまだ昆虫採集YouTuberは数えるほどしか存在しませんでした。ぼくは子どもの頃から昆虫が大好きで、だったらやって