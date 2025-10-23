１２日、空から見た金華市婺城区の寺平村。（ドローンから、金華＝新華社配信／邱汝泉）【新華社金華10月23日】中国浙江省金華市婺城（ぶじょう）区の寺平村は、戴姓を名乗る一族が元末明初に集まって居住したことで形成された。現在も明清時代を中心とした歴史的建築が千部屋以上保存されており、総面積は2万2千平方メートル余りに及ぶ。村は2010年に「中国歴史文化名村」、13年には「中国伝統村落」に認定され、