ことし5月、愛知県田原市の住宅で祖父母を殺害したとして逮捕された16歳の少年が、殺人の非行内容で家裁送致されました。 【写真を見る】16歳少年を殺人の非行内容で家裁送致 同居の祖父母が刃物で刺され死亡「両親に指図したり口論したりしているのを見聞きするのが嫌だった」愛知・田原市 田原市の16歳の少年はことし5月、自宅で同居する70代の祖父母を刃物で刺して殺害した疑いで警察に逮捕されました。 少年は警察の取り調