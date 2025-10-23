「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、大阪学院大のエドポロ・ケイン外野手（4年＝日本航空）が日本ハムに2位で指名された。抜群の身体能力を誇り、無限の伸びしろを感じさせる金の卵。強肩強打で50メートル走6秒1のスピードもある。並外れたパワーの持ち主で、関西六大学野球リーグの8月31日の大商大戦では左翼後方の防球ネットを越える特大の場外弾を放った。確実性に課題を残