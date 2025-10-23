池田動物園 岡山県産の卵や鶏肉の消費拡大を図るイベント「こっこちゃんフェア～2025おかやまエッグ＆チキン～」が25日に岡山市の池田動物園で開かれます。 岡山県養鶏協会が主催するもので、卵や鶏肉が市価より2～3割安く販売されます。また、焼き鳥や唐揚げ、プリンなども販売されます。会場では、卵や鶏肉の生産への理解を深めることができるパネルやパンフレットの展示もあります。 イベントが開