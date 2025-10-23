「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、東洋大・島田舜也投手（22＝木更津総合）がDeNAに2位で指名された。最速155キロ右腕が、ついにプロへの扉を開いた。3年秋まで2部リーグで過ごした「隠れていた逸材」。1メートル84、93キロ。大木をイメージさせる屈強な肉体を持ち、マウンドに立つと精細さが際立つ。コース、高さともに外角低めいっぱいの直球がコピーしたように続く。球速1