神奈川県警のトップ、本部長が23日に交代し、新たに今村剛氏が就任しました。23日、神奈川県警本部長に就任した今村剛氏は、1993年に警察庁に入庁して以降、島根県警の本部長や警察庁の警備運用部長などを歴任しました。23日午後、行われた就任会見で今村本部長は「県警職員の力を結集して、県民の期待と信頼に応えられる組織運営をしていきたい」などと意気込みを語りました。また、神奈川県警では川崎市で発生したストーカー殺人